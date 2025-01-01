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Киноафиша Фильмы Сон в летнюю ночь Сон в летнюю ночь, 1935: актеры и роли

Сон в летнюю ночь, 1935: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Дитерле William Dieterle Макс Рейнхардт Max Reinhardt
В ролях
Джеймс Кэгни Джеймс Кэгни James Cagney Дик Пауэлл Dick Powell Иэн Хантер Ian Hunter Верри Тисдейл Verree Teasdale Хобарт Кавано Hobart Cavanaugh
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