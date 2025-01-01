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Сон в летнюю ночь
Сон в летнюю ночь, 1935: актеры и роли
Сон в летнюю ночь, 1935: актеры и роли
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Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Дитерле
William Dieterle
Макс Рейнхардт
Max Reinhardt
В ролях
Джеймс Кэгни
James Cagney
Дик Пауэлл
Dick Powell
Иэн Хантер
Ian Hunter
Верри Тисдейл
Verree Teasdale
Хобарт Кавано
Hobart Cavanaugh
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