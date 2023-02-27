Главный приз Берлинского кинофестиваля 2023 завоевал документальный фильм «На Адаманте»

В воскресенье, 26 января, состоялась торжественная церемония награждения победителей 73-го Берлинского международного кинофестиваля.

Главного приза фестиваля, статуэтки «Золотой медведь», был удостоен новый документальный фильм французского режиссера Николя Филибера «На Адаманте». Картина посвящена уникальному центру психиатрической помощи, расположенному в плавучем доме на реке Сена в самом сердце Парижа. Получив награду от президента жюри Кристен Стюарт, Филибер сказал, что он «горд и глубоко тронут» таким признанием, а также что своей картиной он попытался изменить общественные предоставления о психически больных людях.

«Серебряный медведь» Большого жюри достался немецкому фильму «Красное небо» Кристиана Петцольда, а «Серебряный медведь» жюри — португальской драме «Плохая жизнь» Жуана Канижу. Призом за лучшую режиссуру была награждена лента «Большая колесница» Филиппа Гарреля. Награду за лучшую главную роль получила девятилетняя испанская актриса София Отеро, сыгравшая в фильме «20 тысяч пород пчел». Отеро стала самой юной обладательницей этой премии за все время ее существования. Лучшим исполнителем второго плана была признана Теа Эре («До конца ночи»). Приз за лучший сценарий достался создательнице картины «Музыка» Ангеле Шанелек.

Специальная премия ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ для участников основного конкурса была вручена австралийскому детективу «Выживание доброты» Рольфа де Хера. Наградой за выдающиеся художественные заслуги был отмечен оператор фильма Disco Boy Элен Лувар.