«Красное небо»: Рецензия Киноафиши

В выходные любимец Министерства культуры Германии Кристиан Петцольд получил «Серебряного медведя», большой приз жюри на 73-м Берлинском кинофестивале, за картину «Красное небо» — вторую работу его серии фильмов, начинающейся с «Ундины» (2020). Немецкий постановщик снова рассказывает о разных стихиях и как люди ощущают их в современное время. В прошлый раз речь шла о воде, а сейчас Петцольд обратился к огню.

На востоке Германии, где-то на территории маленького городка под названием Росток у Балтийского моря, молодой писатель Леон пытается закончить книгу, в то время как его близкий друг и попутчик Феликс все жаждет искупаться и сделать красивые фотографии побережья и воды для своего проекта. Они останавливаются в небольшом доме, где проживает также и Надя, периодически подрабатывающая в лавке мороженого на берегу. Леону эти несколько дней вынужденного отдыха кажутся самыми изматывающими, потому что везде слишком шумно и никто не хочет оставить его в покое. А ведь ему необходимо закончить книгу, в которую он давным-давно не верит. Еще и новости про опасные пожары, настигшие большую часть Германии, и красивый мужчина Дэвид, который слишком откровенно флиртует со всеми и вроде выходил из комнаты Нади прошлой ночью. Никакой тишины.

Тяжела жизнь писателя в творческом кризисе. Приходится играть роль настоящего ворчуна, медленно, но стремительно отталкивать каждого доброжелательного прохожего. Нет, никакого нормального отношения такой человек недостоин, потому что он еще ничего не добился. Его тексты — полный кошмар, а возможно, их просто никто не понимает, и сам издатель планирует приехать в восточную часть Германии, чтобы отредактировать большую часть страниц. Полный провал. Что же делать?

Красное небо

Рядом Феликс рассказывает о своих мечтах, о желании закончить фотопроект и запечатлеть на камеру море и людей таким образом, каким еще ни один художник не пытался. Леону все это безразлично, он слишком глубоко ушел в себя, что не замечает амбиции своего самого близкого друга. Зато Дэвид можно спокойно ворковать с Феликсом, рассказывать самые интересные истории и быть душой компании. Леону остается только курить самокрутку и медленно уходить в пучины своей тревожности. Только Надя готова подливать больше вина, ездить на велосипеде за продуктами, готовить ужины, бесконечно улыбаться и ничего о себе не рассказывать. Девушка-вода, девушка-огонь, девушка-энигма.

Герои оказываются в очень узком пространстве, в одиноком, но очень живом пространстве, маленьком, словно дачный домик (а если говорить о Восточной Германии, то мы почти уверены, что так оно и было в прошлом). С одной стороны их настигают знойные и устрашающие лесные пожары, а с другой — бесконечное, но такое холодное море. Они заперты в собственных амбициях, чувствах, грезах, желаниях и свободе, данной каждому человеку, идущему на этой земле. Они делают ошибки, легкомысленные поступки, страстные движения, чтобы просто найти способность дышать. Комедия жизни переплетается с устрашающей драмой реальности, где иногда просто необходимо бросить все попытки постоянного невыносимого движения вперед и остановиться. Просто вздохнуть. Только дышать среди бесконечного огня и дыма просто невозможно. Петцольд это слишком хорошо понимает.