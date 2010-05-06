Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Каранчо
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
Каранчо

Каранчо

Carancho 18+
О фильме

Соса — каранчо, то есть адвокат, специализирующийся на дорожно-транспортных происшествиях в Буэнос-Айресе. Благодаря связям с нечистыми на руку страховыми компаниями и коррупции, он без зазрения совести пользуется чужими несчастьями, за счет которых обогащается горстка адвокатов-мафиози. Однажды Соса, ищущий потенциальных клиентов, встречает молодую девушку Лухан, которая на износ работает на «скорой помощи» и регулярно принимает наркотики, чтобы выдержать бешеный ритм. История любви героев начинается там же, на ночной улице. Она пытается спасти жизнь пострадавшего, а он — сделать его своим клиентом…

Страна Франция / Аргентина / Южная Корея / Чили
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 23 сентября 2010
Премьера в мире 6 мая 2010
Дата выхода
6 мая 2010 Аргентина
3 декабря 2010 Бразилия
24 октября 2010 Великобритания
11 февраля 2011 США
2 февраля 2011 Франция
Сборы в мире $4 120 012
Производство Matanza Cine, Finecut, Patagonik Film Group
Другие названия
Carancho, Abutre, Abutres, Akbaba, Carancho - Abutres, ER秃鷹, Lešinar, The Vulture, Το αρπαχτικό, Каранчо, ハゲ鷹と女医, 險愛勿近
Режиссер
Пабло Траперо
В ролях
Рикардо Дарин
Рикардо Дарин
Мартина Гусман
Карлос Вебер
Хосе Луис Ариас
Лоренца Акуна
Все актеры и съемочная группа
6.8
6.8 IMDb
