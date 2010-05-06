Соса — каранчо, то есть адвокат, специализирующийся на дорожно-транспортных происшествиях в Буэнос-Айресе. Благодаря связям с нечистыми на руку страховыми компаниями и коррупции, он без зазрения совести пользуется чужими несчастьями, за счет которых обогащается горстка адвокатов-мафиози. Однажды Соса, ищущий потенциальных клиентов, встречает молодую девушку Лухан, которая на износ работает на «скорой помощи» и регулярно принимает наркотики, чтобы выдержать бешеный ритм. История любви героев начинается там же, на ночной улице. Она пытается спасти жизнь пострадавшего, а он — сделать его своим клиентом…