«Морозко» – «Джек Фрост»? Вы совсем, что ли? Под какими названиями в США знают советские фильмы

Что на самом деле связывает Уинстона и Джона Уика? Версия фанатов восхитила даже режиссера франшизы

«Танцуют все!», а вы пока угадывайте советский фильм по кадру: тест для истинных киноманов

Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel

Российский сериал про студентов-физиков разозлил зрителей — «попахивает антисоветчиной»: зато на КП набрал увесистые 7 баллов

Resident Evil снова перенесут в кино: режиссер нашумевшего «Орудия» взялся за дело — и по канону игры он идти не планирует

Не с теми связались: «Дандадану» может выйти боком крутая отсылка в новой серии — вплоть до удаления аниме со всех площадок

Не «Поднятием уровня в одиночку» едины: топ-5 аниме-боевиков, которые фанатам жанра точно стоит посмотреть

«Не понял и снял унылую поделку»: у «Мастера и Маргариты» Бортко та же проблема, что у фильма Кары — зато Локшин этой беды избежал

Против цифр не попрешь: Аффлек и Клуни не попали в список лучших Бэтменов в истории, а круче Паттинсона только Бейл