Награды и номинации фильма Догмен

Награды и номинации фильма Догмен 2023

Венецианский кинофестиваль 2023
Graffetta d'Oro for Best Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Квир-лев
Номинант
