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Они называют себя «ждули», мечтают о большой любви и собираются в сообщества, где поддерживают друг друга. Их одолевают страхи и сомнения, но они надеются, что их история будет особенной. С 16 февраля «Синема Парк Формула Кино» и канал «Ю» запускают большой кинопоказ реалити «Ждули». Зрители увидят невероятные истории любви девушек, которые решили связать свою жизнь с заключенными. Но есть ли будущее у таких отношений?