Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой мир SHINEE в кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вкус любви Вкус любви
Киноафиша Фильмы Вкус любви Вкус любви, 2022: актеры и роли
La dégustation Вкус любви 2022 / Франция
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Вкус любви, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иван Кальберак Иван Кальберак Ivan Calbérac
В ролях
Изабель Карре Изабель Карре Isabelle Carré Бернар Кампан Бернар Кампан Bernard Campan Эрик Вьеллар Éric Viellard Женевьев Мниш Geneviève Mnich Оливье Клавери Olivier Claverie
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Тёща
Тёща
2023, Россия, комедия
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Немая ярость
Немая ярость
2023, США, боевик
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
2022, США, ужасы
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Related video
Мало кто знает: родителями Жигунова оказались любимые многими актеры
Женился на Боярской неспроста: увидите фото матери Матвеева и все поймете
«Докторская» колбаса неспроста получила такое название: в СССР считалась целебной
Топ-5 известных актеров, которые раздражают людей: фильмы с ними становятся бестселлерами
Это русское имя считают пошлым в Италии: им нарекают цариц
Иностранцы сняли свою «Гостью из будущего», но не признаются в «краже»: советская Алиса точно лучше
Русская Памела Андерсон: свекровь Кудрявцевой оказалась более красивой копией ведущей
Один загубил невесту, другой — взяточник: правду о Шарапове и Жеглове долго скрывали
Как обезьяны с гранатой: этим 3 знакам зодиака опасно садиться за руль
Советские женщины удаляли волосы на теле диким способом: зря доверяли советам из газет
Гардемарин отхватил королеву красоты: жена Харатьяна с годами все больше похожа на мужа
Даже Янковский не узнает: Фандера еще в детстве снялась в кино, но все забыли эти кадры
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше