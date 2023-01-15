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Кровь Кровь
Киноафиша Фильмы Кровь Отзывы о фильме «Кровь»
Blood Кровь 2022 / США
6.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Кровь»

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sasharad2005 15 января 2023, 14:09
Оценка
ужасный фильм
15 января 2023, 14:09 Ответить
Егор Ковалев 23 января 2023, 23:47
Оценка
Не тратьте деньги и время, сюжет мусолится в одном доме, выглядит очень дешево, за весь фильм ни одного скримера, вся страшность данного фильма заключается только в его мерзотности, люди, которые не любят кровь, то вам сюда лучше не идти)
23 января 2023, 23:47 Ответить
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