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Кровь
Отзывы о фильме «Кровь»
Blood
Кровь
2022 / США
Трейлер
6.6
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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sasharad2005
15 января 2023, 14:09
Оценка
ужасный фильм
15 января 2023, 14:09
0
1
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Егор Ковалев
23 января 2023, 23:47
Оценка
Не тратьте деньги и время, сюжет мусолится в одном доме, выглядит очень дешево, за весь фильм ни одного скримера, вся страшность данного фильма заключается только в его мерзотности, люди, которые не любят кровь, то вам сюда лучше не идти)
23 января 2023, 23:47
0
0
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