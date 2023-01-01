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Детки против пришельцев
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Kids vs. Aliens
Детки против пришельцев
2022 / Канада / США
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6.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Вся информация о фильме
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