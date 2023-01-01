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Детки против пришельцев Детки против пришельцев
Киноафиша Фильмы Детки против пришельцев Детки против пришельцев, 2022: актеры и роли
Kids vs. Aliens Детки против пришельцев 2022 / Канада / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Детки против пришельцев, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джейсон Эйзинер
В ролях
Доминик Мариш Dominic Mariche Фиби Рекс Phoebe Rex Калем Макдональд Calem MacDonald Ашер Грейсон Asher Grayson
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