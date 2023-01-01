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Детки против пришельцев
Детки против пришельцев, 2022: актеры и роли
Kids vs. Aliens
Детки против пришельцев
2022 / Канада / США
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5.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Детки против пришельцев, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джейсон Эйзинер
В ролях
Доминик Мариш
Dominic Mariche
Фиби Рекс
Phoebe Rex
Калем Макдональд
Calem MacDonald
Ашер Грейсон
Asher Grayson
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