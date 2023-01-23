«Хищники»: Рецензия Киноафиши

Семейная пара – французы Антуан и Ольга – два года назад поселились в испанской деревне и занимаются фермерством. Герои всегда мечтали о тихой размеренной жизни, но их планы на счастливое будущее нарушают местные жители – братья Анта, конфликт с которыми приведет к ужасным последствиям.

Артхаусный триллер «Хищники» испанского режиссера Родриго Сорогойена в 2022 году показали на Каннском кинофестивале и номинировали на премию «Гойя» в категории лучший фильм, и вот наконец картина добралась до российского проката.

Хищники

«Хищники» начинаются с традиционного испанского праздника Рапа-дас-Бестас в регионе Галисия: двое деревенских мужчин пытаются укротить дикую лошадь, используя для этого насилие. И именно эта сцена дает зрителю понять, что основным двигателем сюжета будет человеческая жестокость, не знающая границ.

Центральные темы «Хищников» – джентрификация, из-за которой земли местных жителей используют для развития перспективных и выгодных экологических проектов, и ксенофобия испанцев по отношению к французам, мирно сосуществующих рядом с ними. В первом случае фермеры рискуют лишиться любимого дела, которым занималась десятелетиями, а во втором – представляют угрозу из-за своей нетерпимости к «инаковости». И озлобленность испанцев, выросших в деревне Сантоалла, в которой происходит действие фильма, и их вездесущая агрессия по отношению к новым людям, ведущим свое небольшое хозяйство, накалены до предела. «Хищники» с самого начала приобретает угрожающие оттенки, которые заставляют зрителя сильно нервничать.

Хищники

Братья-фермеры Ксан и Лоренцо каждый день «нападают» на Антуана (Дени Меноше) в баре, хотя он просто сидит в углу и никого не трогает. Возмущение местных тем, что француз решил выращивать овощи и зелень на испанской земле и торговать ими на рынке, понятно, ведь он, по сути, отнимает чужой хлеб и дело у людей, которым они занимались всю свою жизнь. Но портить французским фермерам урожай помидоров, на который они потратили много сил, оскорблять Антуана, угрожать ему расправой и постоянно преследовать мужчину – все эти безумные маргинальные выходки в фильме достигают масштабов какого-то абсолютного зла, хотя зло в нем самое обыкновенное – живущее за углом.

Хищники

С одной стороны, «Хищники» Родриго Сорогойена воспринимаются как острая и жесткая сатира на отношения сельских и городских жителей, местных и чужаков, но с другой – в основу картины легла реальная история, о которой сняли документальный фильм под названием «Сантоалла» 2016 года, рассказывающий о расследовании убийства гражданина Нидерландов Мартина Верфондерна, совершенного деревенскими мужчинами. Учитывая этот факт, триллер приобретает совершенно иное, ужасающее звучание, от которого кровь стынет в жилах.

Хищники

Обычные люди, живущие по соседству, могут расправиться с любым не понравившимся им человеком и потом продолжат жить как ни в чем не бывало, здороваться с женой мужчины, которого они убили, помогать ей по хозяйству, покупать у нее овощи на рынке – это нормальное, даже «дружелюбное» поведение Ксана и Лоренцо после произошедшего пугает больше всего. Оригинальное название картины переводится как «Звери», и оно намного лучше описывает братьев Анта, совершивших преступление, чем «Хищники».

Хищники

Все события в триллере, вплоть до последних двадцати минут, разворачиваются в просто невыносимой тишине, которая не отвлекает от великолепной актерской игры и запоминающихся персонажей. Удачно подобранный каст – то, за что «Хищникам» можно простить их заторможенное повествование и некоторую затянутость, которые тем не менее погружают во враждебную атмосферу, царящую в деревне, и особо ярко являющую миру свой губительный мрак на фоне освещенных солнцем горных пейзажей. Француз Антуан ведет свою мирную размеренную жизнь, он совершенно обычный, не представляющий угрозу мужчина, которого интересует только фермерство и семья – у него прекрасные отношения с женой и дочерью, живущей отдельно от родителей. Этот герой может вас немного раздражать, когда начнет записывать на камеру нападки местных жителей, но у него не было иного выхода, ведь даже хладнокровная полиция не реагировала на его заявления об угрозах.

Хищники

Братья Ксан и Лоренцо действительно вышли настоящим «зверьем», которое ничего не знает о нормах морали. Сначала из-за постоянной пассивной агрессии они ассоциируются с той безумной парочкой из скандинавского хоррор-хита «Не говори никому», но их словесный садизм слишком быстро сменяет неконтролируемая жестокость.

Хищники

Жена Антуана Ольга, роль которой исполнила Марина Фоис, – подлинное сокровище «Хищников». Она единственная из героев, кто в любых обстоятельствах сохраняет человеческое лицо, и просто образец самоконтроля, который хоть кому-то из персонажей был необходим. Ольга достойно справляется с травмой и всю себя посвящает попыткам добиться правосудия. Ссора героини с дочерью, приехавшей поддержать мать, – самая мощная драматичная сцена фильма, которая покорит вас своей искренностью и эмоциональностью.

Хищники

«Хищники» – намеренно не интригующее кино. Зритель с первых сцен догадывается, чем закончится противостояние Антуана и двух братьев, особенно если он интересовался реальными событиями, на которые в своем фильме ссылается Родриго Сорогойен.

Режиссер не оставляет даже капли надежды на мирное разрешение конфликта, сразу бросая нас в омут жестокости и гнева, и в этом смысле «Хищники» почти все два часа восемнадцать минут кажутся беспросветными и безнадежными, но не стоит слишком рано отчаиваться. Несмотря на всю свою холодность и нервозность, в которых воплощается безжалостность двух местных жителей, триллер Сорогойена – очень красивое, пусть и депрессивное кино, полное сизых утренних туманов и искусно снятых загадочных лесных пейзажей. «Хищники» действительно погружают вас в жизнь увядающей испанской деревни Сантоалла, хоть и повод для этого выпал не из приятных.

Хищники

«Хищники» – авторский душераздирающий триллер, который прежде всего смогут оценить те зрители, неравнодушные к камерным фильмам о преступлениях с постепенно нарастающим напряжением и не отпускающим до самой кульминации.