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Луиса Мерелас
Луиса Мерелас Luisa Merelas
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Луиса Мерелас

Luisa Merelas

Дата рождения
1 января 1958
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров

Популярные фильмы

Хищники 7.4
Хищники (2022)
Мертвая сестра 6.1
Мертвая сестра (2023)
Омен. Обличье зла 6.0
Омен. Обличье зла (2026)

Фильмография Луиса Мерелас

Омен. Обличье зла 6
Омен. Обличье зла El vestido
ужасы 2026, Испания
Смотреть трейлер
Мертвая сестра 6.1
Мертвая сестра Hermana Muerte
ужасы, детектив 2023, Испания
Смотреть трейлер
Хищники 7.4
Хищники As bestas
триллер 2022, Франция / Испания
Смотреть трейлер Рецензия
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