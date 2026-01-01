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Фильмография
Луиса Мерелас
Luisa Merelas
Киноафиша
Персоны
Луиса Мерелас
Луиса Мерелас
Luisa Merelas
Дата рождения
1 января 1958
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.4
Хищники
(2022)
6.1
Мертвая сестра
(2023)
6.0
Омен. Обличье зла
(2026)
Фильмография Луиса Мерелас
6
Омен. Обличье зла
El vestido
ужасы
2026, Испания
Смотреть трейлер
6.1
Мертвая сестра
Hermana Muerte
ужасы, детектив
2023, Испания
Смотреть трейлер
7.4
Хищники
As bestas
триллер
2022, Франция / Испания
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