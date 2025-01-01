Меню
Фильмы
Книга Кларенса
Книга Кларенса, 2024: актеры и роли
Книга Кларенса, 2024: актеры и роли
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Сэмюэл
Jeymes Samuel
В ролях
Лакит Стэнфилд
LaKeith Stanfield
Омар Си
Omar Sy
Лакит Стэнфилд
LaKeith Stanfield
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Джеймс МакЭвой
James McAvoy
Режиссер первых фильмов о Поттере удивился, когда увидел кадры из перезапуска: «Мы все это уже делали!»
Прощай, Москва! Здравствуй, Петербург: стали известны детали 2 сезона «Волшебного участка» — премьера уже в ноябре
Челищев все испортил: «Бандитский Петербург» мог закончиться хэппи-эндом, если бы не эти ошибки
Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря
«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix
Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон»
Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так
Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой
Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие
«Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру
У Нолана — Блант и Мерфи, у нас — Янковский и Михалкова: показываем кадры из русского «Оппенгеймера»
