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Фильмография
Ламсден Хейр
Lumsden Hare
Киноафиша
Персоны
Ламсден Хейр
Ламсден Хейр
Lumsden Hare
Дата рождения
17 октября 1874
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
28 августа 1964
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.5
Рождественский гимн
(1938)
7.2
Ганга Дин
(1939)
7.0
Жилец
(1944)
Фильмография Ламсден Хейр
7
Жилец
The Lodger
криминал, ужасы, детектив
1944, США
7.3
Ганга Дин
Gunga Din
приключения, военный, боевик
1939, США
7.5
Рождественский гимн
A Christmas Carol
драма, семейный, фэнтези
1938, США
6.4
Она
She
приключения, фэнтези, мелодрама
1935, США
6.5
Крестовые походы
The Crusades
приключения, драма, исторический
1935, США
6.3
Маленький священник
The Little Minister
мелодрама, драма
1934, США
6.8
Свенгали
Svengali
драма, ужасы, мелодрама
1931, США
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