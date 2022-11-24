Невестка, 2022

История случается в маленьком ауле в семье Кулимхан апа. Главное разочарование главы семейства - взаимоотношения трех ее невесток. Каждое семейное застолье заканчивается ссорой. Всё усугубляет новость: молодые бизнесмены из Шымкента хотят купить землю в этом ауле, которая принадлежит покойному мужу Кулимхан апа, и о которой она ничего не знала. Но для продажи, в первую очередь, надо переоформить земельный участок на одного из сыновей. Братья сразу же любезно предлагают друг другу оформить землю на себя и получить деньги с продажи. В этот день они так и не могут прийти к общему решению и расходятся по домам. Но после ночи рядом с женами каждый из них решает забрать землю себе. Когда это становится известно, завязывается ссора, про которую узнаёт Кулимхан апа. Она запрещает сыновьям думать про эту землю и продавать её. Но это решение не устраивает невесток...