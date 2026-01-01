Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Назар Шархан
Nazar Sharkhan
Киноафиша
Персоны
Назар Шархан
Назар Шархан
Nazar Sharkhan
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Азартник
(2025)
6.3
Тараз
(2016)
0.0
Коба
(2025)
Фильмография Назар Шархан
Коба
драма, криминал, триллер
2025, Казахстан
7.5
Азартник
Azartnik
драма, криминал
2025, Казахстан
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Анашым
Anashym
драма, комедия
2024, Казахстан
Айқай шу
Айқай шу
комедия
2024, Казахстан
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2024, Казахстан
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Келинжан 3
Kelinzhan 3
комедия
2024, Казахстан
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Жугирмек
Zhugirmek / Жyгірмек
комедия
2023, Казахстан
Келинжан 2
Kelinzhan 2
комедия
2023, Казахстан
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