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Назар Шархан Nazar Sharkhan
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Назар Шархан

Nazar Sharkhan

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Азартник 7.5
Азартник (2025)
Тараз 6.3
Тараз (2016)
Коба 0.0
Коба (2025)

Фильмография Назар Шархан

Коба
Коба
драма, криминал, триллер 2025, Казахстан
Азартник 7.5
Азартник Azartnik
драма, криминал 2025, Казахстан
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Анашым
Анашым Anashym
драма, комедия 2024, Казахстан
Айқай шу
Айқай шу Айқай шу
комедия 2024, Казахстан
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Честные мошенники
Честные мошенники Адал Алаяқтар
комедия 2024, Казахстан
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Келинжан 3
Келинжан 3 Kelinzhan 3
комедия 2024, Казахстан
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Жугирмек
Жугирмек Zhugirmek / Жyгірмек
комедия 2023, Казахстан
Келинжан 2
Келинжан 2 Kelinzhan 2
комедия 2023, Казахстан
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