Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мариано Арсе Mariano Arce
Киноафиша Персоны Мариано Арсе

Мариано Арсе

Mariano Arce

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Сказка о Короле-крабе 6.7
Сказка о Короле-крабе (2021)
Хауха 6.4
Хауха (2014)

Фильмография Мариано Арсе

Жанр
Год
Сказка о Короле-крабе 6.7
Сказка о Короле-крабе Re Granchio
приключения, драма 2021, Аргентина / Франция / Италия
Хауха 6.4
Хауха Jauja
драма 2014, Аргентина / Дания / Франция / Мексика / США / Германия / Бразилия / Нидерланды
Смотреть трейлер
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше