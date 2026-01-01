Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мариано Арсе
Mariano Arce
Мариано Арсе
Мариано Арсе
Mariano Arce
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
6.7
Сказка о Короле-крабе
(2021)
6.4
Хауха
(2014)
Фильмография Мариано Арсе
6.7
Сказка о Короле-крабе
Re Granchio
приключения, драма
2021, Аргентина / Франция / Италия
6.4
Хауха
Jauja
драма
2014, Аргентина / Дания / Франция / Мексика / США / Германия / Бразилия / Нидерланды
Смотреть трейлер
