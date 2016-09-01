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Удивительная спираль
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Spira Mirabilis

Удивительная спираль, 2016

2016 / Италия / Швейцария
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О фильме

Пламя: Леола One Feather и Мозес Brings Plenty — священная женщина и духовный вождь, их небольшая община лакота, которая веками сопротивляется наступлению общества, пытающегося их поглотить. Земля: статуи Миланского собора, постоянно обновляющиеся. Воздух: Фелик Ронер и Сабина Шерер — музыканты, которые изобрели инструменты/скульптуру из металла. Вода: Шин Кубота, японский певец-ученый, изучающий Turritopsis nutricula — маленькую бессмертную медузу. Эфир: Марина Влади, которая находится рядом с нами в кинотеатре-призраке и пересказывает «Бессмертного» Борхеса. Все они — герои фильма «Удивительная спираль», снятого в разных частях света, визуальной симфонии, гимна лучшему, что есть в людях.

6.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2016
Премьера в мире 1 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Массимо Д’Анольфи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Удивительная спираль 1 постер
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3 марта 2017 15:18
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