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Talaash Поиск 2012 / Индия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Поиск, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Reema Kagti Reema Kagti Priyamvada Narayanan Priyamvada Narayanan
В ролях
Аамир Кхан Аамир Кхан Aamir Khan Карина Капур Карина Капур Kareena Kapoor Khan Рани Мукхерджи Рани Мукхерджи Rani Mukerji Навазуддин Сиддикуи Навазуддин Сиддикуи Nawazuddin Siddiqui Раджкумар Рао Rajkummar Rao Субрат Дутта Subrat Dutta Шерназ Патель Shernaz Patel
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