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Поиск, 2012: актеры и роли
Talaash
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2012 / Индия
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Поиск, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Reema Kagti
Reema Kagti
Priyamvada Narayanan
Priyamvada Narayanan
В ролях
Аамир Кхан
Aamir Khan
Карина Капур
Kareena Kapoor Khan
Рани Мукхерджи
Rani Mukerji
Навазуддин Сиддикуи
Nawazuddin Siddiqui
Раджкумар Рао
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