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Постер фильма Тихоня
7.7
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7.7

Тихоня

, 2022
An Cailín Ciúin
Ирландия / драма / 18+
Постер фильма Тихоня
7.7

О фильме

Ирландия, 1981 год. Неблагополучная семья отправляет одну из своих дочерей на лето к дальним родственникам. Там девочка расцветает в любви и заботе, но в доме, где не должно быть никаких секретов, скрывается одна горькая правда.

В ролях

Catherine Clinch
Cáit
Andrew Bennett
Seán
Майкл Патрик
Майкл Патрик
Da
Kate Nic Chonaonaigh
Mam
Joan Sheehy
Úna
Кэрри Краули
Eibhlín
Tara Ní Fhachtnáin
Sorcha
Neans Nic Dhonncha
Gráinne
Eabha Ni Chonaola
Aoife
Кэролин Брекен
Кэролин Брекен
The Woman
Режиссер Colm Bairéad
Сценарист Colm Bairéad, Claire Keegan, Cleona Ní Chrualaoí
Композитор Stephen Rennicks
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 13 мая 2022
Премьера в мире 11 февраля 2022
Дата выхода
8 сентября 2022 Австралия M
1 сентября 2023 Азербайджан
1 сентября 2023 Болгария
21 декабря 2023 Бразилия 14
30 ноября 2023 Германия
2 марта 2023 Греция
5 апреля 2023 Дания
13 мая 2022 Ирландия 12A
9 июня 2023 Испания
16 февраля 2023 Италия
15 сентября 2022 Казахстан 14+
1 сентября 2023 Молдавия
1 сентября 2023 Польша 13
1 сентября 2023 Таджикистан
31 марта 2023 Тайвань
10 марта 2023 Турция
1 сентября 2023 Узбекистан
24 марта 2023 Финляндия
5 апреля 2023 Франция
7 апреля 2023 Швеция Btl
31 мая 2023 Южная Корея All
26 января 2024 Япония
MPAA PG-13
Сборы в мире $6 807 187
Производство Inscéal, Broadcasting Authority of Ireland, Fís Éireann / Screen Ireland
Другие названия
An Cailín Ciúin, The Quiet Girl, Den tysta flickan, La Niña Callada, A csendes lány, A Menina Silenciosa, Cicha dziewczyna, Cô Bé Trầm Lặng, Das stille Mädchen, Hiljainen tyttö, Sessiz Kiz, Sessiz Kız, The Quiet Girl - A Menina Silenciosa, The Quiet Girl an Cailín Ciúin, Tiha devojčica, Tiha djevojka, Vaikne tüdruk, Το ήσυχο κορίτσι, Мълчаливото момиче, Тиха дівчинка, Тихоня, 더 콰이어트 걸, コット、はじまりの夏, 夏日悄悄話, 夏日细语, 恬靜之夏, Waiting, Fanacht, 安静的女孩

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 26 февраля 2024

Отзывы о фильме

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