Тихоня, 2022

Ирландия, 1981 год. Неблагополучная семья отправляет одну из своих дочерей на лето к дальним родственникам. Там девочка расцветает в любви и заботе, но в доме, где не должно быть никаких секретов, скрывается одна горькая правда.
|8 сентября 2022
|Австралия
|M
|1 сентября 2023
|Азербайджан
|1 сентября 2023
|Болгария
|21 декабря 2023
|Бразилия
|14
|30 ноября 2023
|Германия
|2 марта 2023
|Греция
|5 апреля 2023
|Дания
|13 мая 2022
|Ирландия
|12A
|9 июня 2023
|Испания
|16 февраля 2023
|Италия
|15 сентября 2022
|Казахстан
|14+
|1 сентября 2023
|Молдавия
|1 сентября 2023
|Польша
|13
|1 сентября 2023
|Таджикистан
|31 марта 2023
|Тайвань
|10 марта 2023
|Турция
|1 сентября 2023
|Узбекистан
|24 марта 2023
|Финляндия
|5 апреля 2023
|Франция
|7 апреля 2023
|Швеция
|Btl
|31 мая 2023
|Южная Корея
|All
|26 января 2024
|Япония