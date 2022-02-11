Тихоня, 2022

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о выходе в прокат О фильме Ирландия, 1981 год. Неблагополучная семья отправляет одну из своих дочерей на лето к дальним родственникам. Там девочка расцветает в любви и заботе, но в доме, где не должно быть никаких секретов, скрывается одна горькая правда. Развернуть 7.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7 Продолжительность 1 час 34 минуты Год выпуска 2022 Премьера онлайн 13 мая 2022 Премьера в мире 11 февраля 2022 Режиссер Colm Bairéad В ролях Catherine Clinch Carrie Crowley Andrew Bennett Майкл Патрик Kate Nic Chonaonaigh Все актеры и съемочная группа 1 постер

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