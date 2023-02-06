Лондонские кинокритики признали лучшим фильмом 2022 года «Тар» Тодда Филда

Вчера, 5 февраля, в Лондоне прошла 43-я ежегодная церемония награждения премии London Critics’ Circle Film Awards. Эта награда присуждается жюри из 200 членов старейшей британской ассоциаций кинокритиков The Critics’ Circle.

Лучшим фильмом года был признан «Тар» Тодда Филда, который, кроме главного приза, также получил две другие ключевые награды — за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль (Кейт Бланшетт). Другим заметным фаворитом критиков стала черная комедия Мартина Макдоны «Банши Инишерина». Фильм получил пять призов, в том числе за лучший сценарий, лучшую мужскую роль (Колин Фаррелл), лучшую мужскую роль второго плана (Барри Кеоган) и лучшую женскую роль второго плана (Керри Кондон), а также специальную премию Аттенборо в категории «Британо-ирландский фильм года».

Флоренс Пью («Не беспокойся, дорогая», «Кот в сапогах 2: Последнее желание», «Чудо») и Билл Найи («Жить») были названы лучшими британско-ирландскими актрисой и актером года соответственно. Лучшим молодым британо-ирландским исполнителем года была признана юная актриса Фрэнки Корио («Солнце мое»).

Премию за лучший фильм на иностранном языке разделили между собой корейский триллер «Решение уйти» Пак Чхан-ука и ирландская драма «Тихоня» Колма Байрида. Приз за технические достижения достался создателям ленты «Пиноккио Гильермо дель Торо». Лучшей документальной картиной года стала «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас. Мишель Йео была удостоена специальной награды имени Дилис Пауэлл за высокие достижения в области кинематографа.