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Тихоня
Тихоня, 2022: актеры и роли
An Cailín Ciúin
Тихоня
2022 / Ирландия
7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Тихоня, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Colm Bairéad
Colm Bairéad
В ролях
Catherine Clinch
Catherine Clinch
Carrie Crowley
Carrie Crowley
Andrew Bennett
Andrew Bennett
Майкл Патрик
Michael Patric
Kate Nic Chonaonaigh
Kate Nic Chonaonaigh
Joan Sheehy
Joan Sheehy
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