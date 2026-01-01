Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Маркс может подождать Награды и номинации фильма Маркс может подождать

Награды и номинации фильма Маркс может подождать 2021

Каннский кинофестиваль 2021 Каннский кинофестиваль 2021
Золотой глаз
Номинант
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
2025, США, триллер
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
