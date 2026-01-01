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Никкита Чадха
Nikkita Chadha
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Персоны
Никкита Чадха
Никкита Чадха
Nikkita Chadha
Дата рождения
12 августа 1994
День рождения через 1 дн. (12 августа)
Возраст
31 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Лондон, Великобритания
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.1
Игра двух половинок
(2024)
5.9
Квартира 7А
(2024)
4.8
Море страха
(2022)
Фильмография Никкита Чадха
5.9
Квартира 7А
Apartment 7A
комедия, ужасы, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
8.1
Игра двух половинок
A Game of Two Halves
драма, семейный, спорт
2024, Великобритания / Индия
4.8
Море страха
Into the Deep
триллер
2022, Великобритания
Смотреть трейлер
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