Измена, 2021

Брук и Оуэн — идеальная, на первый взгляд, пара. Молодые, красивые и успешные — она владеет частной галереей, а он работает телеведущим. Идиллию нарушает появление чертовски соблазнительного художника Ансгара, чьи откровенные картины предстоит продавать Брук. Одна деловая поездка Брук и Ансгара в Париж может изменить всё: между ними нарастает сексуальное напряжение, а оставшийся в Нью-Йорке Оуэн встречает в баре свою молодую фанатку. Каждый из них сталкивается с искушением, перед которым невозможно устоять, но никто даже не догадывается о последствиях…