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Измена, 2021

2021 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Брук и Оуэн — идеальная, на первый взгляд, пара. Молодые, красивые и успешные — она владеет частной галереей, а он работает телеведущим. Идиллию нарушает появление чертовски соблазнительного художника Ансгара, чьи откровенные картины предстоит продавать Брук. Одна деловая поездка Брук и Ансгара в Париж может изменить всё: между ними нарастает сексуальное напряжение, а оставшийся в Нью-Йорке Оуэн встречает в баре свою молодую фанатку. Каждый из них сталкивается с искушением, перед которым невозможно устоять, но никто даже не догадывается о последствиях…

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 12 марта 2021
Премьера в мире 12 марта 2021
Возраст 16+
Режиссер
Брайан ДеКьюбелис
Брайан ДеКьюбелис
В ролях
Виктория Джастис
Виктория Джастис
Мэттью Даддарио
Мэттью Даддарио
Кэтрин МакНамара
Кэтрин МакНамара
Люсьен Лависконт
Люсьен Лависконт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Измена 2 постера
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