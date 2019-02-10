Рожденная в Эвине, 2019

Немецкая актриса Марьям Зарее устала играть клишированных беженцев с Ближнего Востока. Ей хочется говорить о настоящем ужасе — истории своего рождения в иранской политической тюрьме Эвин. Мать Марьям смогла выбраться и бежать в Германию, снова выйти замуж, получить степень по психологии и спустя годы стать первой иммигранткой, баллотирующейся в мэры Франкфурта. Ей не под силу вспоминать чудовищное прошлое, о котором хочет знать дочь. Поэтому Марьям вооружается кинокамерой и сама начинает исследовать пробелы своей истории. «Рожденная в Эвине» — картина о зыбких границах между травмами личности и коллектива, между опытом родителей и болью детей. Не расставаясь с камерой, Зарее фиксирует личные переживания, говорит с психологами, социологами, родными, даже находит девушку, которая также родилась в Эвине и снимает документальное кино. Для обеих это —и комплексная терапия, и активистская работа. Немецкая киноакадемия назвала дебют Зарее лучшим документальным фильмом этого года.