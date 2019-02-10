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Рожденная в Эвине Рожденная в Эвине
Киноафиша Фильмы Рожденная в Эвине
Born in Evin

Рожденная в Эвине, 2019

2019 / Германия
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Немецкая актриса Марьям Зарее устала играть клишированных беженцев с Ближнего Востока. Ей хочется говорить о настоящем ужасе — истории своего рождения в иранской политической тюрьме Эвин. Мать Марьям смогла выбраться и бежать в Германию, снова выйти замуж, получить степень по психологии и спустя годы стать первой иммигранткой, баллотирующейся в мэры Франкфурта. Ей не под силу вспоминать чудовищное прошлое, о котором хочет знать дочь. Поэтому Марьям вооружается кинокамерой и сама начинает исследовать пробелы своей истории. «Рожденная в Эвине» — картина о зыбких границах между травмами личности и коллектива, между опытом родителей и болью детей. Не расставаясь с камерой, Зарее фиксирует личные переживания, говорит с психологами, социологами, родными, даже находит девушку, которая также родилась в Эвине и снимает документальное кино. Для обеих это —и комплексная терапия, и активистская работа. Немецкая киноакадемия назвала дебют Зарее лучшим документальным фильмом этого года.

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 10 февраля 2019
Возраст 16+
Режиссер
Марьям Заре
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рожденная в Эвине 2 постера
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