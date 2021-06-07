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Джафар Панахи

Jafar Panahi
Джафар Панахи
Джафар Панахи Jafar Panahi
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Дата рождения
11 июля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Джафара Панахи

Содержание:

Джафар Панахи — Фильмы
 - Джафар Панахи — «Такси»
Джафар Панахи — Личная жизнь

Иранский режиссер и сценарист Джафар Панахи родился 11 июля 1960 года в Миайнехе, провинции Восточный Азербайджан в Иране в семье маляра. По национальности азербайджанец. У Панахи большая семья: он рос с четырьмя сестрами и двумя братьями. Дома говорили на азербайджанском языке, а с другими иранцами общались на персидском.

В десять лет Джафар написал свою первую книгу — произведение о мальчике, который сжульничал на экзаменах, но в результате признал свою вину. Его рассказ получил первое место на литературном конкурсе.

Джафар увлекся кинематографом с девяти лет: старшие сестры брали брата с собой в кино, так как отец запрещал им выходить из дома одним. Панахи приходилось прятаться от отца. Однажды отец поймал Джафара в кинотеатре и наказал его. Мальчик стал искать кинотеатры, в которые его отец никогда бы не пошел. Так Джафар очутился в Институте интеллектуального развития детей и молодежи, где показывали артхаус. Огромное впечатление на Панахи оказал фильм Витторио де Сика «Похитители велосипедов». Мальчик начал экспериментировать с фотографией и съемкой короткометражных лент.

Двадцатилетнего Джафара призвали в армию. Он участвовал в ирано-иракской войне, записывал видеохронику. Впечатления от войны легли в основу документальной картины, которую показали на телевидении. По окончании службы Панахи поступил в Колледж кинематографии и телевидения в Тегеране, где изучал кинопроизводство. После выпуска из университета Панахи сделал несколько документальных фильмов для иранского телевидения.

В марте 2010 года был арестован и осужден за антиправительственную деятельность. Ему было запрещено снимать фильмы в течение 20 лет. Режиссер находится под домашним арестом.

Джафар Панахи — Фильмы

В 1995 году Панахи снял свой дебютный игровой фильм — «Белый шар». Это история о маленькой иранской девочке, которая выпросила у матери денег, чтобы купить белоснежную золотую рыбку. Несколько человек пытаются обманом забрать у девочки деньги. Лента получила награду «Золотая камера» Каннского кинофестиваля.

Через два года режиссер представил свою следующую работу — картину «Зеркало». Главной героиней фильма является маленькая девочка из Тегерана, которой пришлось самой искать путь домой, потому что за ней не пришла мама. В какой-то момент девочка снимает платок с головы и говорит, что больше не будет сниматься в кинофильме — с этого момента начинается рассказ о съемках ленты. Картина получила награду международного кинофестиваля в Локарно.

Фильм «Круг» (2000) рассказывает о положении женщин в Иране конца XX века. Лента получила шесть наград Каннского кинофестиваля, однако в Иране была запрещена к показу.

Следующей работой Панахи стала социальная драма «Багровое золото» (2003). Лента повествует о разносчике пиццы Хуссейне, впавшем в депрессию из-за низкого социального статуса. Отчаявшийся мужчина грабит ювелирный магазин, но не может выбраться оттуда и кончает жизнь самоубийством. Фильм получил приз «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Комедия «Офсайд» (2006) об иранских болельщицах получила Гран-при Каннского кинофестиваля.

Будучи под домашним арестом Панахи снял фильмы: «Это не фильм» (2010), «Закрытый занавес» (2013), «Такси» (2015), «Три лица» (2018). «Закрытый занавес» получил «Серебряного медведя» Берлинале.

Джафар Панахи — «Такси»

«Такси» (2015) — драма Джафара Панахи, получившая «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Режиссер сыграл таксиста, который подвозит разных жителей Тегерана и снимает разговоры на пленку.  Из разных историй Панахи выстраивает социальную картину современного Тегерана.

Джафар Панахи — Личная жизнь

Панахи женат на Тахерех Саиди: супруги повстречали друг друга еще в студенческие годы. У них двое детей: сын Панах — режиссер, дочь Солмаз изучает театральное искусство.

Интересные факты о Джафаре Панахи

- Джафар Панахи является лауреатом премии имени Сахарова.

- Картину «Это не фильм», снятую под домашним арестом, тайно вывезли из страны на флешке, спрятанной в торте.

- Кинематографисты с мировым именем — Мартин Скорсезе, Джим Джармуш, братья Коэны, Роберт Де Ниро — пытаются добиться освобождения режиссера, но пока безрезультатно.

Фильмография Джафара Панахи
Год вечной бури
Год вечной бури
мистика, драма 2021, США / Сингапур / Иран / Чили / Таиланд
6.0
Три лица
Три лица
драма 2018, Иран
6.0
Такси
Такси
драма 2015, Иран
7.0
Это не фильм
Это не фильм
документальный 2010, Иран
7.0
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7 июня 2021 14:55
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