Нос, или Заговор «не таких», 2020

Режиссер-мультипликатор Андрей Хржановский, который недавно отметил свой 80-летний юбилей, несомненно, является живым классиком и мастером авторского стиля. На этот раз экспериментальная идея режиссера становится еще запутаннее и сложнее. Сюжет вращается вокруг знаковых имен российской культуры, так называемых новаторов в искусстве. Эти личности в свое время не только опередили собственное поколение, но и нашли в себе смелость плыть против течения ради достижения поставленных целей. На кону стояли их безопасность и благополучная жизнь, но стремление творить и выражать свои мысли оказалось намного важнее.

Фундаментом ленты служат два эпохальных и грандиозных произведения культуры: повесть Николая Васильевича Гоголя «Нос» и одноименная опера, созданная 1930 году выдающимся русским композитором Дмитрием Шостаковичем. Этот знакомый всем сюжет стал вневременным: если действие самой повести разворачивается в XIX веке, а композитор пишет оперу в начале XX столетия, то в 1970-х благодаря Геннадию Рождественскому творение Шостаковича становится культовой пластинкой для интеллигенции Советского Союза.

Сочетая в себе такие жанры, как драма и мюзикл, а также элементы биографической ленты, работа Хржановского представлена в трех несимметричных снах, а главные героями выступают непосредственно сам создатель «Носа» Гоголь, режиссер театра Всеволод Мейерхольд и композитор Шостакович. Эти три знаковые фигуры русского историко-культурного кода являются основными частями эксцентричного пазла, из которого состоит анимационная картина автора.