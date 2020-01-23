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Нос, или Заговор «не таких» Нос, или Заговор «не таких»
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Нос, или Заговор «не таких», 2020

2020 / Россия
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Неординарная анимационная экранизация повести Гоголя
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Режиссер-мультипликатор Андрей Хржановский, который недавно отметил свой 80-летний юбилей, несомненно, является живым классиком и мастером авторского стиля. На этот раз экспериментальная идея режиссера становится еще запутаннее и сложнее. Сюжет вращается вокруг знаковых имен российской культуры, так называемых новаторов в искусстве. Эти личности в свое время не только опередили собственное поколение, но и нашли в себе смелость плыть против течения ради достижения поставленных целей. На кону стояли их безопасность и благополучная жизнь, но стремление творить и выражать свои мысли оказалось намного важнее.

Фундаментом ленты служат два эпохальных и грандиозных произведения культуры: повесть Николая Васильевича Гоголя «Нос» и одноименная опера, созданная 1930 году выдающимся русским композитором Дмитрием Шостаковичем. Этот знакомый всем сюжет стал вневременным: если действие самой повести разворачивается в XIX веке, а композитор пишет оперу в начале XX столетия, то в 1970-х благодаря Геннадию Рождественскому творение Шостаковича становится культовой пластинкой для интеллигенции Советского Союза.

Сочетая в себе такие жанры, как драма и мюзикл, а также элементы биографической ленты, работа Хржановского представлена в трех несимметричных снах, а главные героями выступают непосредственно сам создатель «Носа» Гоголь, режиссер театра Всеволод Мейерхольд и композитор Шостакович. Эти три знаковые фигуры русского историко-культурного кода являются основными частями эксцентричного пазла, из которого состоит анимационная картина автора.

 

 

Премьера фильма состоялась на Роттердамском фестивале. Также работа получила приз жюри в категории «Лучший полнометражный фильм» на фестивале анимационных картин в Анси.

Картина открыла кинофестиваль «Кинотавр» в 2020 году.

Анимационная лента основана на знаменитой опере Дмитрия Шостаковича. Помимо музыки композитора, в фильме также присутствуют мемуары Булгакова, отрывки из произведения Гоголя, работы художника Филонова. Любопытно, что отцом режиссера является художник Юрий Хржановский, ученик Филонова.

Одним из героев картины стал режиссер Всеволод Мейерхольд. Известно, что отец Хржановского дружил с учениками Мейерхольда.

В 1966 году вышел дебютный короткометражный фильм Хржановского под названием «Жил-был Козявин», который стал его дипломной работой. Этот мультфильм очень понравился Дмитрию Шостаковичу, и в тот момент режиссер решил не упускать случая и попросил у композитора разрешение снять кино на основе его оперы. Тот был не против и даже дал письменное согласие 27-летнему Хржановскому. Кроме того, брат режиссера основал квартет имени Бородина, который, в свою очередь, известен исполнением музыки Дмитрия Шостаковича.

Режиссер написал сценарий в соавторстве с Юрием Арабовым, с которым ранее работал над фильмом «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину».

Картина попала в лонг-лист премии «Оскар».

Практически все закадровые голоса принадлежат Хржановскому. Его голосом также читается текст рассказчика.

Помимо всего прочего, режиссер выступил оператором и продюсером своего фильма.

В основе фильма – два величайших творения русского гения: повесть Николая Гоголя «Нос» и одноименная опера «Нос», написанная в конце 1920-х гг Дмитрием Шостаковичем.

Этот фильм посвящен пионерам, новаторам в науке и искусстве. Людям, которые опережали свое время. И, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения. Ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни.

 

 

 

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 11 марта 2021
Премьера в мире 23 января 2020
Возраст 16+
Прокатчик All Media
Режиссер
Андрей Хржановский
Андрей Хржановский
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Нос, или Заговор «не таких» 1 постер
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Описать сюжет «Носа, или Заговора «не таких» довольно сложно, потому что последний на сегодняшний день фильм Андрея Хржановского является своего рода антологией. В течение полутора часов зритель наблюдает три истории – три «сна», героями которых оказываются одни из главных действующих лиц истории России XIX и XX веков: Гоголь, Шостакович, Мейерхольд, Сталин и многие другие. Тем не менее именно первые трое становятся ядром фильма Хржановского, и не просто так.…
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