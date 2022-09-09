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Кьяра
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Chiara

Кьяра, 2022

2022 / Италия / Бельгия
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О фильме

После проповеди святого Франциска Кьяра уходит из богатой семьи, чтобы стать монахиней.

Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 9 сентября 2022
Режиссер
Сузанна Никкьярелли
В ролях
Margherita Mazzucco
Луиджи Ло Кашио
Луиджи Ло Кашио
Андреа Бруски
Андреа Бруски
Паоло Бригулья
Карлотта Натоли
Карлотта Натоли
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