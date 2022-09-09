Кьяра, 2022

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о выходе в прокат О фильме После проповеди святого Франциска Кьяра уходит из богатой семьи, чтобы стать монахиней. Развернуть Продолжительность 1 час 46 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 9 сентября 2022 Режиссер Сузанна Никкьярелли В ролях Margherita Mazzucco Луиджи Ло Кашио Андреа Бруски Паоло Бригулья Карлотта Натоли Все актеры и съемочная группа

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