Киноафиша Фильмы Кьяра Награды и номинации фильма Кьяра

Награды и номинации фильма Кьяра 2022

Венецианский кинофестиваль 2022 Венецианский кинофестиваль 2022
Best Italian Film
Победитель
Lizzani Award
Победитель
SIGNIS Award
Победитель
Best Costume Tailoring
Победитель
Best New Young Actress
Победитель
Лучший фильм
Номинант
