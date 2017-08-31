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Нико, 1988
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Nico, 1988

Нико, 1988, 2017

2017 / Италия / Бельгия
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Фильм о последнем годе жизни легендарной Нико. Певица и музыкант, которой уже почти 50 лет, ведет уединенную жизнь в Манчестере. Это совсем не та жизнь, которую она вела в 60-е годы, когда она была моделью удивительной красоты, музой Уорхола и вокалисткой культовой группы The Velvet Underground.

Теперь ее не волнуют ни внешность, ни карьера, однако новый менеджер Ричард уговаривает Нико отправиться в турне по Европе. Одновременно Нико налаживает отношения с сыном, доверие которого она давно утратила. Уникальная, бескомпромиссная Нико вновь обретает себя и как музыкант, и как мать, и как женщина.

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 12 октября 2017
Премьера в мире 31 августа 2017
Возраст 18+
Режиссер
Сузанна Никкьярелли
В ролях
Трине Дюрхольм
Трине Дюрхольм
Джон Гордон Синклер
Анамария Маринка
Анамария Маринка
Шандор Фунтек
Шандор Фунтек
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нико, 1988 2 постера
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саундтрек фильма Нико, 1988
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