Нико, 1988, 2017

Фильм о последнем годе жизни легендарной Нико. Певица и музыкант, которой уже почти 50 лет, ведет уединенную жизнь в Манчестере. Это совсем не та жизнь, которую она вела в 60-е годы, когда она была моделью удивительной красоты, музой Уорхола и вокалисткой культовой группы The Velvet Underground.

Теперь ее не волнуют ни внешность, ни карьера, однако новый менеджер Ричард уговаривает Нико отправиться в турне по Европе. Одновременно Нико налаживает отношения с сыном, доверие которого она давно утратила. Уникальная, бескомпромиссная Нико вновь обретает себя и как музыкант, и как мать, и как женщина.