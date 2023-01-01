Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Икар
Икар, 2019: актеры и роли
Ikar. Legenda Mietka Kosza
Икар
2019 / Польша
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Икар, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мацей Пепшица
Maciej Pieprzyca
В ролях
Давид Огродник
Dawid Ogrodnik
Пётр Адамчик
Piotr Adamczyk
Джустина Василевска
Justyna Wasilewska
Ювита Будник
Jowita Budnik
Яцек Коман
Jacek Koman
В прокате
Премьеры
Онлайн
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Отзывы
2023, Россия, комедия, криминал
Дочь болотного царя
Отзывы
2023, США, драма, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Страшилка и тайна города света
Отзывы
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Отзывы
2023, США, ужасы
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
Тайное стало явным: Пугачева перезахоронила родных
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
«Капризный, злой»: молодая фаворитка раскрыла истинную сущность Киркорова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить