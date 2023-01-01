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Икар Икар
Киноафиша Фильмы Икар Икар, 2019: актеры и роли
Ikar. Legenda Mietka Kosza Икар 2019 / Польша
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Икар, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мацей Пепшица Maciej Pieprzyca
В ролях
Давид Огродник Давид Огродник Dawid Ogrodnik Пётр Адамчик Piotr Adamczyk Джустина Василевска Justyna Wasilewska Ювита Будник Jowita Budnik Яцек Коман Яцек Коман Jacek Koman
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