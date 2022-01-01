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О персоне
Фильмография
Кира Пиевская
Киноафиша
Персоны
Кира Пиевская
Кира Пиевская
Дата рождения
5 марта 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Рыбы
Биография Кира Пиевская
Родилась 5 марта 1991 года.
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На тебе сошёлся клином белый свет
(2022)
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Фильмография Кира Пиевская
Жанр
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Драма
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Фильмы
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На тебе сошёлся клином белый свет
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2022, Россия
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