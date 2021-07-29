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Элемент, Шампунь, Точка и Карел
Киноафиша Фильмы Элемент, Шампунь, Точка и Карел
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Элемент, Шампунь, Точка и Карел, 2021

2021 / Чехия
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Встретились однажды четыре друга и поняли, что их жизнь отличается от той, что они себе представляли. Выйти из кризиса среднего возраста им поможет провокационная игра, состоящая в выполнении рискованных заданий. Как в сорок лет почувствовать себя настоящим мужчиной? Как противостоять крушению идеалов, отказаться от мечтаний и смириться с интимными проблемами? Элемент, Шампунь, Точка и Карел постараются найти в себе смелость совершать безрассудства как во времена молодости. Ну или хотя бы силы на то, чтобы при любых обстоятельствах говорить то, что они думают на самом деле. «Кто не сделает - тот трус…»

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 29 июля 2021
Возраст 18+
Режиссер
Патрик Хартл
В ролях
Дэвид Швеглик
Мартин Хофманн
Мартин Пехлат
Гинек Чермак
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Элемент, Шампунь, Точка и Карел 1 постер
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