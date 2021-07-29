Элемент, Шампунь, Точка и Карел, 2021

Встретились однажды четыре друга и поняли, что их жизнь отличается от той, что они себе представляли. Выйти из кризиса среднего возраста им поможет провокационная игра, состоящая в выполнении рискованных заданий. Как в сорок лет почувствовать себя настоящим мужчиной? Как противостоять крушению идеалов, отказаться от мечтаний и смириться с интимными проблемами? Элемент, Шампунь, Точка и Карел постараются найти в себе смелость совершать безрассудства как во времена молодости. Ну или хотя бы силы на то, чтобы при любых обстоятельствах говорить то, что они думают на самом деле. «Кто не сделает - тот трус…»