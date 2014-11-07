Menu
Poster of La famille Bélier
1 poster
Kinoafisha Films La famille Bélier

La famille Bélier

La famille Bélier 18+
La famille Bélier - trailer in russian
La famille Bélier  trailer in russian
Country France / Belgium
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2014
Online premiere 12 July 2022
World premiere 7 November 2014
Release date
1 January 2015 Argentina
26 December 2015 Australia
17 December 2014 Belgium
25 December 2014 Brazil 12
8 May 2015 Canada
8 January 2015 Chile
7 January 2015 Colombia
4 June 2015 Croatia
14 May 2015 Denmark
10 April 2015 Estonia
24 April 2015 Finland
17 December 2014 France U
15 March 2015 Germany 0
11 September 2015 Great Britain
11 June 2015 Greece
23 July 2015 Hungary
21 May 2015 Israel
26 March 2015 Italy
31 October 2015 Japan
18 December 2014 Lebanon
28 February 2015 Mexico
16 April 2015 Netherlands
26 December 2015 New Zealand
21 May 2015 Norway
28 May 2015 Peru
29 May 2015 Poland
13 August 2015 Portugal M/12
26 June 2015 Romania
27 August 2015 South Korea 12세 이상 관람가
24 April 2015 Spain 12
27 March 2015 Sweden
26 March 2015 Switzerland 8
19 June 2015 Turkey
20 December 2014 USA PG
26 December 2014 Uruguay
MPAA PG
Budget €10,962,002
Worldwide Gross $72,775,689
Production Jerico, Mars Films, France 2 Cinéma
Also known as
La famille Bélier, La familia Bélier, The Bélier Family, A Família Bélier, Familien Bélier, Familjen Bélier, Verstehen Sie die Béliers?, A Bélier család, Bélier'n perhe, Bélierin perhe, Familia Bélier, Glas familije Belier, Glas obitelji Bélier, Hayatımın Şarkısı, La famiglia Bélier, La família Bélier, Mishpakhat Bélier, Obitelj Bélier, Perekond Belier, Porodica Belijer, Rodinka Bélierovcov, Rodinka Bélierových, Rodzina Belier, Rozumiemy się bez słów, Η οικογένεια Μπελιέ, Семейство Белье, Сім'я Бельє, エール！, 貝禮一家, 贝利叶一家
Director
Eric Lartigau
Eric Lartigau
Cast
Karin Viard
Karin Viard
François Damiens
François Damiens
Eric Elmosnino
Eric Elmosnino
Louane Emera
Roxane Duran
Roxane Duran
Cast and Crew
Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Film Trailers
La famille Bélier - trailer in russian
La famille Bélier Trailer in russian
Stills
