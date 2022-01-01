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Амбарцум Кабанян
Амбарцум Кабанян
Ambartsum Kabanyan
О персоне
Фильмография
Амбарцум Кабанян
Ambartsum Kabanyan
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Дата рождения
30 июля 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Амбарцума Кабаняна
Родился 30 июля 1984 года. Гагра, Абхазия.
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Фильмография Амбарцума Кабаняна
Кэт
драма
2022, Россия
0.0
Танец с саблями
мюзикл, биография
2018, Россия
5.0
Метаморфозис
драма
2015, Россия
7.0
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