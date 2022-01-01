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Киноафиша Фильмы Прекрасная Люканида
Prekrasnaya Lyukanida

Прекрасная Люканида, 1912

1912 / Россия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1912
Премьера в России 25 апреля 1912
Премьера в мире 25 апреля 1912
Режиссер
Владислав Старевич
Все актеры и съемочная группа
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