Прекрасная Люканида, 1912

Жанр: анимация короткометражный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 10 минут Год выпуска 1912 Премьера в России 25 апреля 1912 Премьера в мире 25 апреля 1912 Режиссер Владислав Старевич Все актеры и съемочная группа

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