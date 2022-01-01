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Прекрасная Люканида
Prekrasnaya Lyukanida
Прекрасная Люканида, 1912
1912 / Россия
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
анимация
короткометражный
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о выходе в прокат
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1912
Премьера в России
25 апреля 1912
Премьера в мире
25 апреля 1912
Режиссер
Владислав Старевич
Все актеры и съемочная группа
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