Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бегущие Бегущие
Киноафиша Фильмы Бегущие
The Runners

Бегущие, 2020

2020 / США
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Десять лет назад Зои и Райан потеряли родителей в автокатастрофе. С тех пор Райан старался быть ответственным и заботливым старшим братом. Но теперь, когда Зои уже семнадцать, она тяготится его излишней заботой и контролем. Их отношения накалены до предела, когда однажды Зои не возвращается с вечеринки домой. Последним, кто видел Зои был ее бойфренд Майкл, а потому Райан вместе с ним берется за поиски. Кажется, что девушка исчезла без следа, но вскоре поиски приводят Райана в стрип-клуб с дурной славой — здесь орудуют торговцы людьми, которые похищают молодых девушек и продают их в качестве секс-рабынь.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 14 июля 2020
Премьера в мире 14 июля 2020
Возраст 18+
Режиссер
Джои Лумис
В ролях
Мика Лайонс
Том Сайзмор
Том Сайзмор
Гленн Моршауэр
Гленн Моршауэр
Стефани Родс
Эрик Хэнсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бегущие 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Бегущие смотреть онлайн

Бегущие
Смотреть
онлайн
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Приложение киноафиши