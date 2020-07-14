Бегущие, 2020

Десять лет назад Зои и Райан потеряли родителей в автокатастрофе. С тех пор Райан старался быть ответственным и заботливым старшим братом. Но теперь, когда Зои уже семнадцать, она тяготится его излишней заботой и контролем. Их отношения накалены до предела, когда однажды Зои не возвращается с вечеринки домой. Последним, кто видел Зои был ее бойфренд Майкл, а потому Райан вместе с ним берется за поиски. Кажется, что девушка исчезла без следа, но вскоре поиски приводят Райана в стрип-клуб с дурной славой — здесь орудуют торговцы людьми, которые похищают молодых девушек и продают их в качестве секс-рабынь.