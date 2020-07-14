Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бегущие
5.2
Киноафиша Фильмы Бегущие
5.2

Бегущие

, 2020
The Runners
США / боевик, криминал / 18+
Постер фильма Бегущие
5.2

О фильме

Десять лет назад Зои и Райан потеряли родителей в автокатастрофе. С тех пор Райан старался быть ответственным и заботливым старшим братом. Но теперь, когда Зои уже семнадцать, она тяготится его излишней заботой и контролем. Их отношения накалены до предела, когда однажды Зои не возвращается с вечеринки домой. Последним, кто видел Зои был ее бойфренд Майкл, а потому Райан вместе с ним берется за поиски. Кажется, что девушка исчезла без следа, но вскоре поиски приводят Райана в стрип-клуб с дурной славой — здесь орудуют торговцы людьми, которые похищают молодых девушек и продают их в качестве секс-рабынь.

В ролях

Мика Лайонс
Ryan Stevens
Том Сайзмор
Том Сайзмор
Pastor Dave Twiss
Гленн Моршауэр
Гленн Моршауэр
Pete
Стефани Родс
Vicky Stevens
Эрик Хэнсон
Walter
Netty Leach
Zoe Stevens
Neal McCoy
Sheriff McNeal
Jason Peter Kennedy
Kooter
Brooke Lyons
Alana
'Big' Jack Little
Damien
Режиссер Джои Лумис, Мика Лайонс
Сценарист Мика Лайонс
Композитор Erick Schroder
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 14 июля 2020
Премьера в мире 14 июля 2020
MPAA R
Производство Breath of Life Productions
Другие названия
The Runners, Gonitwa, Kidnapped - Wettlauf gegen die Zeit, Päästma

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
Обновлено 15 июня 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Бегущие

Отец мучеников
Отец мучеников триллер
2018, США
3.0
Нейтральная зона
Нейтральная зона боевик
2019, США
3.0
Пассажир 57
Пассажир 57 боевик, криминал, триллер
1992, США
6.0
Тюряга
Тюряга триллер, боевик, криминал
1989, США
7.0
Настоящая любовь
Настоящая любовь триллер, криминал, боевик, драма
1993, США
7.0
Арена
Арена боевик
2017, США
4.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше