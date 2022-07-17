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Скоро в прокате "Восставшая из ада"
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Одержимая
Отзывы о фильме «Одержимая»
Одержимая
2021 / Россия
Трейлер
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Елена Несмеева
17 июля 2022, 18:10
Оценка
Очень сложно оценить этот фильм! По ходу развития событий возникает много вопросов и только в последние 10 минут получаешь на них ответы. Сюжетная линия вроде хорошо прослеживается и уже ясно, кто убийца, да не все так просто! Достаточно интересно смотреть но неожиданные повороты и выверты в поведении главных героев.Кино получилось современное, новаторское, каждые 10-15 минут либо обнаженка, либо секс, поэтому, на мой взгляд, молодежи будет комфортно и интересно смотреть. Добротный и хороший получился триллер! Одним словом, ставлю 4 звезды!
17 июля 2022, 18:10
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Екатерина Сергеева
21 июля 2022, 12:53
Оценка
Отличная режиссёрская и операторская работа!
Актёрский ансамбль очень жанрово подобран.
Вкусно, смело, дерзко!
21 июля 2022, 12:53
0
0
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roman.ltd
22 июля 2022, 01:35
Оценка
Комикс на большом экране, не могу сказать, что не понравился, но и не шедевр. Кино на один раз. "Сердце ангела" на минималках))
22 июля 2022, 01:35
0
0
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Актёрский ансамбль очень жанрово подобран.
Вкусно, смело, дерзко!
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