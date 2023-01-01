Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Следующая жертва" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Одержимая Одержимая
Киноафиша Фильмы Одержимая Одержимая, 2021: актеры и роли
Одержимая 2021 / Россия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Одержимая, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Волошин Игорь Волошин Igor Voloshin
В ролях
Лукерья Ильяшенко Лукерья Ильяшенко Анастасия Кувшинова Анастасия Кувшинова Олег Васильков Олег Васильков Евгений Харитонов Евгений Харитонов Георгий Кудренко Георгий Кудренко
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
«Мы приезжали в общежитие»: все узнали об изменах Абдулова после признания Поргиной
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Удивительно, но штрихкод на шее Прилучного удалось «пробить»: вот какой товар вылез на экране
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Никто не хотел снимать: почему все отвернулись от звезды «Большой перемены»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше