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Bo Ba Bu

Бо Ба Бу, 1998

1998 / Италия / Узбекистан / Франция
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 1 января 1998
Режиссер
Али Хамраев
В ролях
Динмухаммед Ахимов
Все актеры и съемочная группа
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