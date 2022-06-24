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5.8
Киноафиша Фильмы Где ты, моя Зульфия?
5.8

Где ты, моя Зульфия?

, 1964
Gde ty, moya Zulfiya?
Узбекистан / комедия, драма / 18+
5.8

В ролях

Саиб Ходжаев
Saib Akhmedzhanov
Бахтиёр Ихтияров
Bakhtiyar
Onakhon Tadzhybayeva
Хамраев, Раззак Хамробоевич
Kurbanov
Ш. Бурханов
Mayor
Гани Агзамов
Militiaman
Tursunoi Dzhaffarova
Bakhtiyar's mother
S. Ikramov
N. Ishmukhamedov
Измайлова, Галия Баязитовна
Dancer
Режиссер Али Хамраев
Сценарист Rachmat Faysi
Композитор Aleksandr Malakhov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Узбекистан
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 7 июня 1965
Дата выхода
7 июня 1965 СССР
Производство Uzbekfilm
Другие названия
Gde ty, moya Zulfiya?, Where Are You, My Zulfiya, Where Are You, My Zulfiya?, Wo bist Du, meine Sulfija?, Где ты, моя Зульфия?, ズルフィーヤはどこ？, Yor-yor

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 июня 2022

Отзывы о фильме

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