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Где ты, моя Зульфия?
5.8
Где ты, моя Зульфия?
, 1964
Gde ty, moya Zulfiya?
Узбекистан / комедия, драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
5.8
В ролях
Саиб Ходжаев
Saib Akhmedzhanov
Бахтиёр Ихтияров
Bakhtiyar
Onakhon Tadzhybayeva
Хамраев, Раззак Хамробоевич
Kurbanov
Ш. Бурханов
Mayor
Гани Агзамов
Militiaman
Tursunoi Dzhaffarova
Bakhtiyar's mother
S. Ikramov
N. Ishmukhamedov
Измайлова, Галия Баязитовна
Dancer
Режиссер
Али Хамраев
Сценарист
Rachmat Faysi
Композитор
Aleksandr Malakhov
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Узбекистан
Продолжительность
1 час 8 минут
Год выпуска
1964
Премьера в мире
7 июня 1965
Дата выхода
7 июня 1965
СССР
Производство
Uzbekfilm
Другие названия
Gde ty, moya Zulfiya?, Where Are You, My Zulfiya, Where Are You, My Zulfiya?, Wo bist Du, meine Sulfija?, Где ты, моя Зульфия?, ズルフィーヤはどこ？, Yor-yor
Еще
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
15
голосов
6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 24 июня 2022
Отзывы о фильме
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