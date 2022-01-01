Без страха, 1971

1929 год. В кишлаке молодой председатель сельсовета Кадыр пытается внушить дехканам, что жены, матери, сестры и дочери должны сбросить паранджу, так как именно с этого начинается подлинное раскрепощение женщины. Люди кишлака выступают против, духовенство угрожает отступникам карой Аллаха. Положение председателя осложняется тем, что его жена Гульсара боится открывать лицо, опасаясь гнева отца. Кадыра поддерживает комсомолка Кумри, она публично открывает свое лицо. Фанатики убивают девушку, избивают Кадыра. И Гульсара уже не может уберечь его от смерти…

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