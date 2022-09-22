Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Личная жизнь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Красная Шапочка
Отзывы о фильме «Красная Шапочка»
Красная Шапочка
2022 / Россия
Трейлер
6.6
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 4.1
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Красная Шапочка»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Comon
22 сентября 2022, 02:14
Фильмец - огонь, похоже
22 сентября 2022, 02:14
0
0
Ответить
Парасковья Запорожченко
22 сентября 2022, 17:16
Оценка
Фильм стремный, сюжет не очень, графика просто ужасна, даже в сумерках 2008 года волки реалистичнее, а тут 2022 год и нормально нарисовать не могу, а игра актеров… полный провал(
Я даже не досмотрела, вышла из кинозала на половине фильма…
Но может кому-то понравится, ведь это лично моё мнение)
22 сентября 2022, 17:16
3
1
Ответить
˙·•●♥๑ஐ♥ღNatalia Grebennikovaღ♥ஐ๑♥●•·˙
22 сентября 2022, 20:21
Были сегодня на премьере фильма в нашем любимом кинозале👍
Спецэффекты впечатляют. Набор актёров - выше всяких похвал! Серебряков, Розанова, Климова, Чурсин - это вообще Волк из Волков! А девочка, что Шапочку играла, талантище! Таисья, удачи тебе на великом пути в кино💐
Рекомендую👍
22 сентября 2022, 20:21
1
1
Ответить
nik24-02
22 сентября 2022, 20:52
Оценка
Классная сказка! Не для малышей! Много погони, битв, местами страшно. Музыка великолепная. Костюмы, актёры, сюжет - прекрасно! Всем девочкам, мечтающим о сильном, смелом, добром Папе, который всегда придёт на помощь, понравится. Там много всего, что понравится. Финал открытый, интересно пообсуждать, кто как этот финал понял. В общем, впечатлений масса, даже всплакнула. Спасибо создателям и актёрам. Не стыдно рекомендовать друзьям с детьми.
22 сентября 2022, 20:52
1
1
Ответить
Вита Залога
22 сентября 2022, 22:16
Оценка
Сегодня была на показе этого фильма. Впечатление странное. Такое ощущение, как будто из книги вырвали по ходу страницы. Фильм обещал быть! А в итоге невнятный сюжет , отсутствие интриги и глупый финал. Отдельно спасибо за виды Питера, непонятно почему вписанные в сюжет. В итоге обёртка красивая, а внутри -пшик.
22 сентября 2022, 22:16
4
0
Ответить
sominsky
24 сентября 2022, 13:14
Оценка
Это просто кошмар, как так можно снимать?!!! Такой шикарный набор актеров и полный провал! Спецэффекты очень слабые, сюжет левый, твердая двойка, не ходите, время только потеряете
24 сентября 2022, 13:14
0
0
Ответить
Екатерина Шапыка
24 сентября 2022, 14:15
Оценка
Графика просто ужас, сюжет не очень интересный, игра актеров тоже оставляет желать лучшего. Но детям 11 лет понравилось, только из-за этого 2 балла
24 сентября 2022, 14:15
1
0
Ответить
Костя Исаков
24 сентября 2022, 15:10
Оценка
Это капец, кринж лютый. Графика 10 фпс, а танец...... имба, короче, сходите, пожалеете
24 сентября 2022, 15:10
0
0
Ответить
Наталия Петряшова
24 сентября 2022, 21:15
Оценка
Конечно, каждый имеет право на свое мнение, но как-то не справедливо опустили этот фильм предыдущие ораторы. А мне так не показалось, что плохой фильм! Я посмотрела с удовольствием!
24 сентября 2022, 21:15
1
0
Ответить
Татьяна Тропина
25 сентября 2022, 20:59
Оценка
Отстой! Не теряйте время.
25 сентября 2022, 20:59
0
1
Ответить
Мария Рубанова
26 сентября 2022, 13:19
Оценка
Сюжет интересный, а конец расстроил просто будто не досняли
26 сентября 2022, 13:19
2
0
Ответить
avovkogon
1 октября 2022, 19:52
Оценка
Классный фильм.
Фильм держит в напряжении и доставляет удовольствие от просмотра. Он не линейный, трудно предугадать следующий поворот сюжета, практически не возможно угадать.
Не рекомендую к просмотру тем: кто не любит фантастику или сказки, даже взрослые. Тем кто не любит российские фильмы (хотя для вас там снялся Серебряков)
Для всех оставшихся, надеюсь таких большенство, приятного просмотра от нового прочтения "старой сказки"...
1 октября 2022, 19:52
1
0
Ответить
prd_20_03
2 октября 2022, 19:33
Оценка
Полный кайф, волки прямиком из 2005. Финал крутой! Перемещение во времени обоснованно. Адушкина клас. Не рекомендую к просмотру
2 октября 2022, 19:33
0
0
Ответить
Елизавета Белоброва
3 октября 2022, 07:31
Оценка
Вчера посмотрели фильм в кинотеатре. Честно скажу шла на сеанс без желания, сын уговорил. И не пожалела! Даже сказала спасибо ребёнку. Фильм офигенный. Игра актёров удивительна! Особенно волки удались)) Сюжет развивается планово, как вдруг эта воронка-портал в наш мир...Концовка конечно сразу не понятна. После крика шапочки "папа" в конце фильма и счастливого его (фильма) окончания, шла домой с мыслью чего-то не понятого. Но, зашла в кафе за вкусным облепиховым чаем с имбирём...И меня осенило,философский смысл всего сюжета, а именно: каждый человек делает выбор ежедневно. От простого до важного. И этот выбор влияет не только на нашу жизнь, но и на жизни, судьбы близких. Шапочка сделала не верный выбор первый раз, оттолкнув сокиру, но в следующий раз всё изменилось)) Правда, уж долго она боялась)) Спасибо за фильм. 🥰🥰🥰
3 октября 2022, 07:31
1
0
Ответить
gridneva2804
5 октября 2022, 13:52
Оценка
Если бы не супер наивность и переиграннось актёров , как будто для детей 4 лет , то могла бы досмотреть до конца , а так смотришь и не веришь :даже в сказку).
5 октября 2022, 13:52
0
0
Ответить
dimadrugov302
9 октября 2022, 16:36
Оценка
Очень классный фильм,лично мне безумно понравилось!!! Советую посмотреть !!!👍😍
5 * ставлю !
9 октября 2022, 16:36
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
4 комментария
Король неба
63 комментария
Волшебник Изумрудного города
1 комментарий
Клон
1 комментарий
Рапунцель: Запутанная История
1 комментарий
Как приручить дракона
1 комментарий
Тачки 2
1 комментарий
Храброе сердце
1 комментарий
2012
1 комментарий
Так себе каникулы
1 комментарий
Рио
1 комментарий
Патриот
1 комментарий
Любой ценой
1 комментарий
Ван Хельсинг
1 комментарий
Дом
1 комментарий
Аладдин
1 комментарий
Оно
1 комментарий
Фокус
1 комментарий
Форсаж
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Related video
Растолстел и был никому не нужен: жизнь Леньки из фильма «Любовь и голуби» не сложилась
Это ее дедушка? Люди и не подозревали, как сильно сдал бывший певицы Славы
Лучше бы просто «голое»: пикантное платье Эммы Уотсон шокировало народ
Чаплину приписывали роман с гражданкой СССР: вы будете в шоке, когда ее увидите
Мать детей Отара Кушанашвили не красотка: обомлеете, когда ее увидите
Асмус выбрала любовника, который как две капли воды похож на ее отца: убедитесь сами (фото)
«Никто никуда не поедет»: российским спортсменам нечего и мечтать об Олимпиаде
Верится с трудом: эту тайну Никулина десятилетиями скрывали от зрителей
«Время не лечит»: как живет безутешная вдова Шатунова спустя год после смерти певца
Отказала старику и поплатилась: советская актриса, которую обожали миллионы, пропала неспроста
«Страшненькая: студентку, ради которой Лифанов бросил жену, заклеймили старухой
«Даже говорить о ней не хочется»: Галкин безжалостно растоптал Пугачеву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Я даже не досмотрела, вышла из кинозала на половине фильма…
Но может кому-то понравится, ведь это лично моё мнение)
Спецэффекты впечатляют. Набор актёров - выше всяких похвал! Серебряков, Розанова, Климова, Чурсин - это вообще Волк из Волков! А девочка, что Шапочку играла, талантище! Таисья, удачи тебе на великом пути в кино💐
Рекомендую👍
Фильм держит в напряжении и доставляет удовольствие от просмотра. Он не линейный, трудно предугадать следующий поворот сюжета, практически не возможно угадать.
Не рекомендую к просмотру тем: кто не любит фантастику или сказки, даже взрослые. Тем кто не любит российские фильмы (хотя для вас там снялся Серебряков)
Для всех оставшихся, надеюсь таких большенство, приятного просмотра от нового прочтения "старой сказки"...
5 * ставлю !
Авторизация по e-mail