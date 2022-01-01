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Нирвана
Nirvana
Нирвана, 1997
1997 / Италия / Франция
6.0
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Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
боевик
драма
фантастика
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6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
1997
Режиссер
Габриэле Сальваторес
В ролях
Кристофер Ламберт
Диего Абатантуоно
Серджо Рубини
Стефания Рокка
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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