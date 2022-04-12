Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Я иду искать»: Рецензия Киноафиши

«Я иду искать»: Рецензия Киноафиши

12 апреля 2022 20:02
«Я иду искать»: Рецензия Киноафиши

Триллер о скорбящей матери, устроившей свое расследование смерти сына.

Елена (Марина Александрова) работает парамедиком в больнице провинциального российского города. Понятно, что работа тяжелая и часто неблагодарная, но Елену спасает семья – два сына: Костя (Трофим Корчинов) и Егор (Олег Савостюк). Но однажды Елена отправляется на срочный выезд и видит ужасное: несколько человек на лодочной станции застрелены, один из них – Костя. Более того, ее сын – главный подозреваемый.

Триллер не очень русский жанр. Хтоническая русская действительность (особенно, провинциальная) и максимализм отечественных кинематографистов часто лишают российские триллеры нужного баланса. Обычно что-то похожее на триллер в русском кино неизменно превращается в экзистенциальную драму: «Находка», «Долгая счастливая жизнь», почти весь Быков, даже, казалось бы, инфантильное «Мертвое озеро». Русский зритель (или кинематографист) не привык ограничиваться щекотанием нервов, ему нужно объяснить этот мир.

«Я иду искать»: Рецензия Киноафиши
Я иду искать

В этом плане «Я иду искать» ближе к голливудскому понятию триллера, в котором любая социальная или философская повестка оказывается лишь инструментом для острого сюжета и завораживающей атмосферы. Да, в фильме отчетливо слышно высказывание о плачевном состоянии медицины в стране (герой Максима Виторгана Олег, конечно, очевидный продукт своего времени), но это не более чем отчетливая деталь формируемого художественного мира. В картине даже вскользь, но внятно упоминается проблема эпидемии ВИЧ, для российского кино (да и общества тоже) тема столь же актуальная, сколь и табуированная. Но все это – аккомпанемент для жанровой истории о безутешной матери, готовой во что бы то ни стало разобраться, почему погиб ее сын.

«Я иду искать»: Рецензия Киноафиши
Я иду искать

Фильм не лишен сценарных недочетов, но актерская самоотдача Марины Александровой запоминается более всего. Роль матери, расследующей смерть своего сына, легко можно было скатить к фарсу или заскорузлой трагедии, но в исполнении Александровой Елена получается убедительным и живым героем, которому можно сочувствовать. Остальные просто замолкают на ее фоне, даже Максим Виторган любуется неоднозначностью своего персонажа, но не более того.

Фильм можно посмотреть поклонникам и поклонницам мрачных холодных триллеров про расследование убийства. Это не легкий фильм под завтрак, но и не мрачная притча о хтони бытия. Разумная середина.

Пётр Волошин
Пётр Волошин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина