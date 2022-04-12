«Я иду искать»: Рецензия Киноафиши
Триллер о скорбящей матери, устроившей свое расследование смерти сына.
Елена (Марина Александрова) работает парамедиком в больнице провинциального российского города. Понятно, что работа тяжелая и часто неблагодарная, но Елену спасает семья – два сына: Костя (Трофим Корчинов) и Егор (Олег Савостюк). Но однажды Елена отправляется на срочный выезд и видит ужасное: несколько человек на лодочной станции застрелены, один из них – Костя. Более того, ее сын – главный подозреваемый.
Триллер не очень русский жанр. Хтоническая русская действительность (особенно, провинциальная) и максимализм отечественных кинематографистов часто лишают российские триллеры нужного баланса. Обычно что-то похожее на триллер в русском кино неизменно превращается в экзистенциальную драму: «Находка», «Долгая счастливая жизнь», почти весь Быков, даже, казалось бы, инфантильное «Мертвое озеро». Русский зритель (или кинематографист) не привык ограничиваться щекотанием нервов, ему нужно объяснить этот мир.
В этом плане «Я иду искать» ближе к голливудскому понятию триллера, в котором любая социальная или философская повестка оказывается лишь инструментом для острого сюжета и завораживающей атмосферы. Да, в фильме отчетливо слышно высказывание о плачевном состоянии медицины в стране (герой Максима Виторгана Олег, конечно, очевидный продукт своего времени), но это не более чем отчетливая деталь формируемого художественного мира. В картине даже вскользь, но внятно упоминается проблема эпидемии ВИЧ, для российского кино (да и общества тоже) тема столь же актуальная, сколь и табуированная. Но все это – аккомпанемент для жанровой истории о безутешной матери, готовой во что бы то ни стало разобраться, почему погиб ее сын.
Фильм не лишен сценарных недочетов, но актерская самоотдача Марины Александровой запоминается более всего. Роль матери, расследующей смерть своего сына, легко можно было скатить к фарсу или заскорузлой трагедии, но в исполнении Александровой Елена получается убедительным и живым героем, которому можно сочувствовать. Остальные просто замолкают на ее фоне, даже Максим Виторган любуется неоднозначностью своего персонажа, но не более того.
Фильм можно посмотреть поклонникам и поклонницам мрачных холодных триллеров про расследование убийства. Это не легкий фильм под завтрак, но и не мрачная притча о хтони бытия. Разумная середина.