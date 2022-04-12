«Я иду искать»: Рецензия Киноафиши

Елена (Марина Александрова) работает парамедиком в больнице провинциального российского города. Понятно, что работа тяжелая и часто неблагодарная, но Елену спасает семья – два сына: Костя (Трофим Корчинов) и Егор (Олег Савостюк). Но однажды Елена отправляется на срочный выезд и видит ужасное: несколько человек на лодочной станции застрелены, один из них – Костя. Более того, ее сын – главный подозреваемый.

Триллер не очень русский жанр. Хтоническая русская действительность (особенно, провинциальная) и максимализм отечественных кинематографистов часто лишают российские триллеры нужного баланса. Обычно что-то похожее на триллер в русском кино неизменно превращается в экзистенциальную драму: «Находка», «Долгая счастливая жизнь», почти весь Быков, даже, казалось бы, инфантильное «Мертвое озеро». Русский зритель (или кинематографист) не привык ограничиваться щекотанием нервов, ему нужно объяснить этот мир.

Я иду искать

В этом плане «Я иду искать» ближе к голливудскому понятию триллера, в котором любая социальная или философская повестка оказывается лишь инструментом для острого сюжета и завораживающей атмосферы. Да, в фильме отчетливо слышно высказывание о плачевном состоянии медицины в стране (герой Максима Виторгана Олег, конечно, очевидный продукт своего времени), но это не более чем отчетливая деталь формируемого художественного мира. В картине даже вскользь, но внятно упоминается проблема эпидемии ВИЧ, для российского кино (да и общества тоже) тема столь же актуальная, сколь и табуированная. Но все это – аккомпанемент для жанровой истории о безутешной матери, готовой во что бы то ни стало разобраться, почему погиб ее сын.

Я иду искать

Фильм не лишен сценарных недочетов, но актерская самоотдача Марины Александровой запоминается более всего. Роль матери, расследующей смерть своего сына, легко можно было скатить к фарсу или заскорузлой трагедии, но в исполнении Александровой Елена получается убедительным и живым героем, которому можно сочувствовать. Остальные просто замолкают на ее фоне, даже Максим Виторган любуется неоднозначностью своего персонажа, но не более того.

Фильм можно посмотреть поклонникам и поклонницам мрачных холодных триллеров про расследование убийства. Это не легкий фильм под завтрак, но и не мрачная притча о хтони бытия. Разумная середина.