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General Commander

Главнокомандующий, 2019

2019 / Великобритания / Филиппины / Венгрия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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О фильме

Юго-Восточная Азия - это страна красивых пейзажей, людей, культуры, духовности и ярких городов, но под прекрасной фанерой скрываются темнота, грязь, проституция, рабство, наркотики и коррумпированные чиновники. Награжденный сотрудник ЦРУ Джейк Александр посвятил свою карьеру искоренению преступности в Юго-Восточной Азии из-за приверженности своей работе и любви к своему новому обретенному дому. Находясь на задании остановить организацию торговца органами на Черном рынке, Джейк теряет жизненно важного члена команды, Зака Стивенса, когда Стивенс убит во время спецоперации. Во время разбора Александра его давний помощник Джессика Томпсон сообщает ему, что дело против торговца органами закрыто из-за последствий, и что он и его команда будут переназначены в другую часть мира.

3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 28 мая 2019
Возраст 18+
Режиссер
Филиппе Мартинес
В ролях
Стивен Сигал
Стивен Сигал
Рон Смуренбург
Байрон Гибсон
Меган Браун
Билли Рэй Гэллион
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Главнокомандующий 3 постера
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Главнокомандующий
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