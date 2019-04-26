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Постер фильма Главнокомандующий
3.2
Киноафиша Фильмы Главнокомандующий
3.2

Главнокомандующий

, 2019
General Commander
Великобритания, Филиппины, Венгрия / боевик, драма, триллер / 18+
Постер фильма Главнокомандующий
3.2

О фильме

Юго-Восточная Азия - это страна красивых пейзажей, людей, культуры, духовности и ярких городов, но под прекрасной фанерой скрываются темнота, грязь, проституция, рабство, наркотики и коррумпированные чиновники. Награжденный сотрудник ЦРУ Джейк Александр посвятил свою карьеру искоренению преступности в Юго-Восточной Азии из-за приверженности своей работе и любви к своему новому обретенному дому. Находясь на задании остановить организацию торговца органами на Черном рынке, Джейк теряет жизненно важного члена команды, Зака Стивенса, когда Стивенс убит во время спецоперации. Во время разбора Александра его давний помощник Джессика Томпсон сообщает ему, что дело против торговца органами закрыто из-за последствий, и что он и его команда будут переназначены в другую часть мира.

В ролях

Стивен Сигал
Стивен Сигал
Jake Alexander
Рон Смуренбург
Байрон Гибсон
Tom Benton
Меган Браун
Jessica Thompson
Билли Рэй Гэллион
Zach Stevens
Соня Кулинг
Sonia Dekker
Mica Javier
Maria Lopez
Soraya Torrens
Anna Rosen
Джай Дэй
Ben Harrison
Евгения Ахременко
Евгения Ахременко
Katarina Sokolov
Эдоардо Коста
Gino Orsetti
Режиссер Росс В. Кларксон, Филиппе Мартинес
Сценарист Лиза Гэбриэл, Филиппе Мартинес
Композитор Bruno Brugnano
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Филиппины / Венгрия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 26 апреля 2019
Премьера в мире 26 апреля 2019
MPAA R
Производство Saradan Media, SPI International
Другие названия
General Commander, A főparancsnok, Büyük İntikam, Comandante General, Comandante-Geral, Comando Justiceiro, General Commander - Tödliches Kommando, Le commandant, Naczelny dowódca, Väejuht, Главнокомандващ, Главнокомандующий, 沈黙の終焉, 精英出擊

Рейтинг фильма

3.2
Оцените 10 голосов
3.1 IMDb
Обновлено 25 февраля 2022

Отзывы о фильме

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