Планы бывалого гангстера Бена Арчера уйти на покой внезапно срываются, когда его жена решает на время приютить юную беглянку из Азии. Арчеры не подозревают, что Ким - дочь могущественного босса китайской триады Сун Куана, на поиски которой он бросил своих головорезов.

Обнаружив ее следы в Америке, Сун Куан устраняет всех на своем пути, и хотя Ким и сын Арчера спасаются, его супруга погибает. Отныне в жизни Бена есть единственная цель - беспощадная месть…