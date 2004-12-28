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Постер фильма Пробуждение смерти
5.6
Киноафиша Фильмы Пробуждение смерти
5.6

Пробуждение смерти

, 2004
Wake of Death
Великобритания, Франция, Германия, Испания, ЮАР / боевик, приключения, драма / 18+
Постер фильма Пробуждение смерти
5.6

О фильме

Планы бывалого гангстера Бена Арчера уйти на покой внезапно срываются, когда его жена решает на время приютить юную беглянку из Азии. Арчеры не подозревают, что Ким - дочь могущественного босса китайской триады Сун Куана, на поиски которой он бросил своих головорезов.

Обнаружив ее следы в Америке, Сун Куан устраняет всех на своем пути, и хотя Ким и сын Арчера спасаются, его супруга погибает. Отныне в жизни Бена есть единственная цель - беспощадная месть…

В ролях

Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм
Ben Archer
Саймон Ям
Саймон Ям
Sun Quan
Валери Тиан
Валери Тиан
Kim
Тони Шина
Tony
Дэнни Кеог
Mac Hoggins
Филип Тан
Han
Claude Hernandez
Raymond
Lisa King
Cynthia Archer
Энтони Фриджион
Max
Pierre Marais
Nicholas Archer
Режиссер Филиппе Мартинес
Сценарист Майкл Дэвис, Лорен Феллу, Kristina Hamilton-Grobler, Филиппе Мартинес
Композитор Гай Фарли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Франция / Германия / Испания / ЮАР
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 4 августа 2005
Премьера в мире 28 декабря 2004
Дата выхода
28 декабря 2004 Германия 18
28 декабря 2004 Мексика C
26 января 2006 Португалия M/18
19 января 2006 Франция
MPAA R
Бюджет $14 000 000
Сборы в мире $521 918
Производство Bauer Martinez Studios, UKFS, Frame Werk Produktion GmbH & Co. KG
Другие названия
Wake of Death, Después de la muerte, A halál nyomában, After Death, Amprenta mortii, Justa venganza, L'empreinte de la mort, Mściciel, Osveta za smrt, Prebudená smrt', Probuzená smrt, Rasto Mortal, Sur les traces de la mort, Surma äratus, To xypnima tou thanatou, Tử Thần Thức Giấc, Vingança, Wake of Death - Rache ist alles, was ihm blieb, Wake of Death - Scia di morte, Wake of death - Täydellinen kosto, Пробуждането на Смъртта, Пробуждение смерти, Слід смерті, Уейкуд, प्यार की आग, レクイエム

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 4 марта 2022

Отзывы о фильме

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