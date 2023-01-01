Астрид Казали

16 личностей в одном человеке: пугающая история американки, в которую с трудом верится

Взял грех на душу: Козловского возненавидели даже преданные поклонницы

Лицо на место приросло: Мег Райан после пластики и сейчас будто разные люди

Первая красавица советского кино отказалась от пластики: сложно в это поверить, увидев ее лицо сейчас (фото)

Пластика не помогла: оголившаяся Саша Черно из «Дома-2» шокировала формами

Сюткин любит дочь больше жизни: она будто рождена от другого (фото)

Глаза папины: на дочь Елина из «Ста дней до приказа...» невозможно смотреть без умиления

Как бы выглядела Муравьева, если бы «Карнавал» снимали сейчас? Только взгляните на эти губы

«Безумная» американская песня стала хитом СССР: как только цензура пропустила

С каждым днем все больше похожи: дядю Газманова на сцене видели сотни раз, но не узнавали

«Срочно худеть!»: вышедшая на лед Камила Валиева ошарашила публику